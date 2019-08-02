Малком выразил надежду, что сможет себя хорошо проявить в «Зените»

Малком выразил надежду, что сможет себя хорошо проявить в &#171;Зените&#187;
Фото: Pixabay

Футболист готов выходить на поле и забивать голы.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Слова Малкома цитирует Sport24.

Футболист в первую очередь поблагодарил всех, кто принял участие в его трансфере. Малком заявил, что все прошло быстро и без проблем. Совсем скоро, уверен игрок, он сможет принести пользу команде.

Малком также рассказал, что ждет Лигу чемпионов, чтобы проявить себя по максимуму. Он добавил, что пока не успел осмотреться, но уже понял, что попал в один из красивейших городов.

Напоминаем, что сегодня бывший полузащитник «Барселоны» официально стал частью петербургского клуба. Контракт рассчитан на пять лет. За этот период Малкому заплатят 40 миллионов евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малком готов выйти в составе “Зенита” против “Краснодара”. Малкому еще предстоит выбрать себе игровой номер — предполагается, что им станет “восьмерка”, но точно сказать пока нельзя.

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