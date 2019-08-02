Малком готов выйти в составе “Зенита” против “Краснодара”

Бразилец выразил надежду, что у него все получится в Петербурге.

Малком, в прошлом форвард “Барселоны”, а теперь новичок “Зенита” Санкт-Петербурга” готов выйти против “Краснодара”. Встреча “Зенита” с бронзовым чемпионом РПЛ состоится уже завтра 3 августа.

Футболист заявил, что “Зенит” хорошо знают в Европе. Он поблагодарил Сергея Семака, Александра Медведева и Хавьера Рибалту, которые помогли в переходе. Бразилец признался, что еще не все успел посмотреть в Петербурге, и выразил надежду, что у него все получится в Северной столице, сообщает “Зенит” 2 августа.

Малкому еще предстоит выбрать себе игровой номер — предполагается, что им станет “восьмерка”, но точно сказать пока нельзя.

Матч “Зенит” — “Краснодар” начнется в 21:30 в субботу 3 августа. Состав объявят непосредственно перед матчем.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак оценил трансфер Малкома.