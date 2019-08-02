Семак прокомментировал переход Малкома в “Зенит”

Главный тренер заявил, что форвард “Барселоны” усилит клуб Петербурга перед Лигой Чемпионов.

Сергей Семак рассказал, как прошел трансфер Малкома в “Зенит”. Главый тренер считает, что появление в российском клубе футболиста подобного уровня — скорее исключение из правил.

Семак сообщил, что тренерский штаб наблюдал за форвардом Барселоны еще год назад, когда сам Сегей Семак только начал свою работу в клубе Петербурга, сообщает “Зенит” 2 августа. Тогда стоимость футболиста была слишком высока для клуба, но теперь Чемпион России может позволить себе хорошего игрока. Футболист сам решил, что начнет играть в Петербурге, несмотря на предложения от других клубов. Семак признал, что конкуренция в Барселоне очень высока, а Малком еще молод — форварду всего 22 года.

Тренер клуба Санкт-Петербурга заявил, что переход Малкома дал “Зениту” необходимое усиление перед Лигой Чемпионов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Малком официально стал игроком “Зенита”.