Малком официально присоединился к “Зениту”

Слухи о переезде форварда “Барселоны” в Петербург не утихали последние несколько дней.

К “Зениту” присоединился Малком Филипе Силва де Оливейра. Слухи о переезде нападающего “Барселоны” в Санкт-Петербург ходили последние несколько дней, но эта информация официально подтверждена 2 августа.

Бразилец хоть и считается форвардом, преимущественно играет на позиции правого полузащитника — вингера. Он хорошо проводит контратаки, открывается под передачи и завершает комбинации.

За “Барселону” 22-летний футболист успел поиграть год — Малком присоединился к испанскому клубу 24 июля и успел заработать титул чемпиона Испании. За 24 матча игрок забил четыре мяча.

Стоимость трансфера официально не раскрывается — СМИ сообщали цифру в 40 млн евро и зарплату в 6,5 млн евро в год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Малком ходит по Петербургу и фотографирует Невский проспект.