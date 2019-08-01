Футболист Малком прогулялся по Петербургу

Футболист Малком прогулялся по Петербургу
Медведев надеется, что Малком легко вольется в команду. Фото: @malcomoliveira_97/Instagram

Новый игрок петербургского клуба «Зенит» уже приехал в город, где он будет жить ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Малков поделился новостью в своем Instagram-аккаунте – футболист выложил сториз, в которой демонстрирует подписчикам красоты Северной столицы. Судя по всему, экс-игрок «Барселоны» побывал на Невском проспекте.

Уже в эту пятницу футболисту предстоит пройти медицинское обследование, а затем заключить договор с «Зенитом». По предварительным данным, Малкому собираются платить 6,5 миллионов евро в год. Всего за его транзит заплатят 40 миллионов евро и пять – в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан на пять лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак рассказал о главной проблеме Шатова. Специалист отметил, что полузащитник Олег Шатов – талантливый игрок, который, к сожалению, страдает из-за травматизма. Футболисту приходится долго восстанавливаться после матчей, он часто получает увечья, которые требуют особого внимания.

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