Семак рассказал о главной проблеме Шатова

Главный тренер «Зенита» отметил, что у футболиста есть особенность, которая мешает ему раскрыть потенциал.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова главного тренера петербургского клуба Сергея Семака. Специалист отметил, что полузащитник Олег Шатов – талантливый игрок, который, к сожалению, страдает из-за травматизма. Футболисту приходится долго восстанавливаться после матчей, он часто получает увечья, которые требуют особого внимания.

«Но, к сожалению, из-за травматизма он не может сыграть подряд несколько матчей. И это продолжается уже на протяжении не одного сезона»,

— поделился Семак.

Главный тренер отметил, что клуб делает все, чтобы лечить Шатова. Его выпускают на поле, когда он к этому готов. Семак пока не уверен, что игрок сыграет против «Краснодара».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малком прилетел в Петербург подписывать контракт с “Зенитом”.