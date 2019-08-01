Малком прилетел в Петербург подписывать контракт с “Зенитом”

Бразилец пропустил тренировку в “Барселоне” — собирал вещи в Россию.

Футболист “Барселоны” Малком отправился в Санкт-Петербург самолетом, чтобы подписать контракт с “Зенитом”. Нападающий вылетел из Барселоны утром в четверг и должен был уже прилететь.

Малком не пошел на утреннюю тренировку с “Барселоной”, сообщает Mundo Deportivo 1 августа. Вероятно, форвард собирал вещи для поездки в Россию. Бразилец, вероятно, шокирован погодой в Петербурге: в солнечной Барселоне сейчас 27 градусов тепла, а в Северной столице России — только 15, пасмурно.

Издание сообщает, что 22-летний форвард обойдется “Зениту” в 40 млн евро. Зарплата игрока составит 6,5 млн евро в сезон.

Информация о завершении трансфера не подтверждена официально, хотя гендиректор “Зенита” Александр Медведев говорил о переговорах. Сергей Семак отказался комментировать слухи о приходе Малкома до официального появления бразильца в составе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” тратит больше, чем зарабатывает.