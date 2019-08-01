“Зенит” продолжает тратить больше, чем зарабатывает

“Зенит” продолжает тратить больше, чем зарабатывает
Убытки клуба больше выручки на 15 млн. Фото: "Зенит"

Чемпионство и лидерство по числу болельщиков не помогло доходам превысить расходы.

Футбольный клуб Санкт-Петербурга “Зенит” терпит убытки. По результатам 2018 года, клуб заработал только 11,47 млрд рублей при затратах на 15 млн больше — 11,62 млрд.

Выручка составила больше, чем в 2017 году (9,77 млрд), но меньше, чем в 2016-ом (11,66 млрд рублей), сообщает “Интерфакс” 1 августа, ссылаясь на данные “СПАРК-Интерфакс”.

Стоит учесть, что “Зенит” стал чемпионом России в сезоне 2018/2019 года. Петербуржцы собирали самое большое среднее число болельщиков на матчах — каждую игру смотрело в среднем свыше 48 тысяч человек, что является рекордом Российской Премьер-лиги. Ни один футбольный чемпионат Европы не набирает столько болельщиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что зарплата нового игрока “Зенита” Малкома окажется на уровне лидеров клуба.

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