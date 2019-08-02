На Одоевского на место аварии прибыла скорая помощь

Судя по всему, в ДТП кто-то пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 2 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Васильевском острове на пересечении Уральской и Одоевской. Дорогу не смогли поделить «Форд» и «Хендай» – как именно все случилось, не уточняется. Петербуржцы уверяют, что приехала карета скорой помощи.

Очевидцы думают, что во всем виновата невнимательность автолюбителей. Они, по мнению комментаторов, не должны были получать права. Другие же призывают не делать выводов на пустом месте.

Некоторые отметили, что на снимках виден велосипедист, который не следит за дорогой, а оценивает масштаб происшествия. Петербуржцы просят всех участников дорожного движения быть внимательнее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Пироговской в ДТП пострадал мотоциклист. Мужчина, по словам петербуржцев, лежит на асфальте и держится за бок. Ему оказывается помощь.