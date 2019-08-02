На Пироговской в ДТП пострадал мотоциклист

Мужчина, по словам петербуржцев, лежит на асфальте и держится за бок.

Все случилось сегодня вечером, 2 августа. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Пироговской набережной у дома номер 21. Дорогу не поделили мотоцикл и «Хонда». По предварительным данным, водитель «Хонды» решил перестроиться, а затем резко притормозил. Байкер, пытаясь объехать мельтешащую легковушку, въехал в автомобиль. В результате петербуржец получил травму – непонятно, какой степени. Очевидцы пишут, что он корчился от боли, лежа на дороге, но находится в сознании.

Карету скорой помощи, а также спецслужбы уже вызваны на место аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что маршрутка влетела в припаркованный грузовик на Митрофаньевском шоссе. Трех человек госпитализировали после аварии в состоянии средней тяжести.