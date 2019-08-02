Очевидцы рассказали о сбитой бабушке на Турбинной

Очевидцы рассказали о сбитой бабушке на Турбинной
Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, женщина скончалась от серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня ночью, 2 августа. Новостью поделились очевидцы, которые выложили фотографии с места происшествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Турбинной улице. Пожилая женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехал автомобиль. Она, по словам очевидцев, «отлетела на пешеходном переходе на 10 метров». На место тут же вызвали карету скорой помощи и спецслужбы. Некоторые утверждают, что старушка умерла, но это пока неофициальная информация.

«При любых вариантах должны тормозить перед пешеходным! Всяко бабушка не перебегала!»,

— считает один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Одоевского на место аварии прибыла скорая помощь. Дорогу не смогли поделить «Форд» и «Хендай» – как именно все случилось, не уточняется.

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