В центре Петербурга горела трехкомнатная квартира

На место прибыли спасатели и ликвидировали огонь.

Все случилось вечером 2 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», позже информацию подтвердили на официальном сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел на Маяковской улице в доме номер три. Спасателей вызвали примерно в половину десятого вечера, они незамедлительно выехали в Центральный район. Им предстояло потушить трехкомнатную квартиру – огонь успел охватить площадь в пять квадратных метров. На снимках, которые выложили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, что у дома стояло несколько машин спецтехники. В операции приняли участие 27 человек, уже спустя час квартиру потушили.

О пострадавших никакой информации не поступало. Скорее всего, все остались целы и невредимы, а вот жилое помещение придется восстанавливать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спасатели тушили дом в Сосновом Бору.