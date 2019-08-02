В центре Петербурга горела трехкомнатная квартира

В центре Петербурга горела трехкомнатная квартира
Фото: https://vk.com/spb_today

На место прибыли спасатели и ликвидировали огонь.

Все случилось вечером 2 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», позже информацию подтвердили на официальном сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел на Маяковской улице в доме номер три. Спасателей вызвали примерно в половину десятого вечера, они незамедлительно выехали в Центральный район. Им предстояло потушить трехкомнатную квартиру – огонь успел охватить площадь в пять квадратных метров. На снимках, которые выложили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, что у дома стояло несколько машин спецтехники. В операции приняли участие 27 человек, уже спустя час квартиру потушили.

О пострадавших никакой информации не поступало. Скорее всего, все остались целы и невредимы, а вот жилое помещение придется восстанавливать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спасатели тушили дом в Сосновом Бору.

пожар Центральный район
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