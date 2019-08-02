В ГИБДД заявили, что сбитая на Турбинной женщина осталась жива

В ГИБДД заявили, что сбитая на Турбинной женщина осталась жива
Фото: Pixabay

Петербурженка получила серьезные травмы, за ее жизнь борются врачи.

Обо всем сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сегодня, 3 августа. В тексте сказано, что все случилось в Кировском районе на улице Турбинной. Женщина 1961 года рождения, которую очевидцы назвали «бабушкой», переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В этот момент на нее наехал автомобиль «Фольксваген», за рулем которого сидел мужчина 1988 года рождения.

На место оперативно прибыла карета скорой помощи, которая забрала женщину в больницу. У нее диагностировали тяжелые травмы, но предположение о том, что она погибла, не подтвердились.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что очевидцы рассказали о сбитой бабушке на Турбинной. Она, по словам очевидцев, «отлетела на пешеходном переходе на 10 метров». Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

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