На Профессора Попова горит квартира, спасатели пробираются через окно

Пожарным приходится рисковать собственной жизнью, чтобы спасать чужие.

Все случилось в ночь со 2 на 3 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что огнем охвачена квартира в доме по улице Профессора Попова. Они также выложили фотографии, на которых видно, как спасатели пытаются пробраться в квартиру на четвертом этаже через окно. Некоторые при этом не уверены, что в доме случился именно пожар, а другие напоминают, что приехало как минимум четыре машины спецтехники.

Пока подлинная причина вызова спасателей не сообщается. Из здания никого не стали эвакуировать, о пострадавших ничего неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что при столкновении двух грузовиков на КАД пострадал мужчина. Водитель одной из машин получил тяжелые травмы, ему оказывается помощь.