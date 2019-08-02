При столкновении двух грузовиков на КАД пострадал мужчина

Водитель одной из машин получил тяжелые травмы.

Все случилось вечером 2 августа на 38-м километре внешней стороны КАД в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали сначала очевидцы, которые поделились фотографиями с места происшествия в социальной сети «Вконтакте», а затем информацию подтвердили в УГБИДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, дорогу не смогли поделить два грузовика – КамАЗ и «Сканиа». В результате пострадали не только машины, но также водитель КамАЗа – он получил серьезные травмы. Медики уже оказывают ему необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов тем временем выясняют обстоятельства инцидента. Им нужно понять, как именно все произошло, и кто виноват в ДТП.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ГИБДД заявили, что сбитая на Турбинной женщина осталась жива. Петербурженка получила серьезные травмы, за ее жизнь борются врачи.