Ленобласть отмечает день рождения в Бокситогорске

В Ленинградской области в честь 92-го дня рождения региона 3 и 4 августа пройдут праздничные мероприятия. Основной праздник с участием делегации всех районов области сегодня пройдет в Бокситогорске.

В Ленобласти 2019 год объявлен годом здорового образа жизни, в связи с чем гостей праздника ждут представления посвященные разным видам спорта.

На улицах города пройдет гастрономический фестиваль, гости праздника смогут отведать разнообразные угощения, но основное внимание будет посвящено национальному блюду — бокситогорским «калиткам». Также в рамках фестиваля люди смогут как ознакомиться, так и приобрести изделия народных художественных промыслов. Во второй половине праздника жителей ждет спортивный парад. А в завершение состоится торжественный концерт и прогремит салют.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о старте фестиваля в Санкт-Петербурге.