Задержан Петербуржец подозреваемый в избиении знакомого

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, в полицию Кировского района 2 августа поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии мужчины.

Гражданин 44 лет был госпитализирован около 13 часов дня из собственной квартиры одного из домов по улице Васи Алексеева с телесными повреждениями.

В результате следственных операций, сотрудниками правопорядка был задержан 43-летний гражданин.

В среду, 31 июля, около пяти часов в квартире задержанного происходило совместное распитие алкогольных напитков. Будучи в пьяном состоянии, между мужчинами возникла ссора, а затем драка, в которой был избит пострадавший.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о совершении убийства петербуржцем, который находился в гостях.