Петербург лидирует по числу людей с психическими расстройствами

Среди жителей Санкт-Петербурга было зафиксировано 4700 человек с диагнозом «психическое расстройство». Фото: pixabay.com

Среди жителей Санкт-Петербурга было зафиксировано 4700 человек с диагнозом «психическое расстройство». Фото: pixabay.com

На основании данных Минздрав за прошлый год, был составлен рейтинг регионов по количеству людей обращенных в психиатрические клиники.

Как сообщает RT, Северная столица снова лидирует, второе место заняла Москва.

Выяснилось, что в 2018 году среди жителей Санкт-Петербурга было зафиксировано 4700 человек с диагнозом «психическое расстройство». В Москве таких людей меньше – 2800 человек. На третьем месте Татарстан (2,5 тыс.), далее Башкортостан и Челябинская область.

Меньше всего людей обращалось в психиатрическую клинику среди жителей Ненецкого автономного округа, Чукотки и Магаданской области.

Всего за год впервые на учет в клинику встали 59,1 тысяч жителей России. Среди них нет людей, чей диагноз связан с применением определенных препаратов, которые выписали врачи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о числе регионов, где зафиксировано наибольшее число больных туберкулезом.