Минздрав назвал регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезом

Минздрав представил статистику за 2018 год, где показаны регионы с наибольшим числом больных туберкулезом.

Согласно сборнику статистики министерства здравоохранения РФ, наибольшее число людей с активным туберкулезом зафиксировано в Чукотском автономном округе, на 100 тыс. людей заболевших оказывается 526,9 человек. Второе место занимает Республика Тыва и Приморский край, на тоже количество человек приходится 512,6 и 280,8 больных.

В сборнике сообщают, что заболеваемость людей туберкулезом по субъектам РФ является активной.

Статистика также отмечает, что наименьшее число зараженных было зафиксировано в в Архангельской области без автономного округа, на 100 тыс. человек приходится 17,1 заболевших.

Ранее Gazeta.SPb писала о предупреждении врачей относительно курения кальяна и вейпа. Такое курение может привести к развитию инфекционных заболеваний и туберкулезу.