Врачи предупреждают об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна и вейпа

Курение кальяна и вейпов, не подвергающихся санитарной обработке, может привести к развитию инфекционных заболеваний даже таких, как туберкулез.

Об опасности кальянов 27 мая агентству «Москва» рассказал Олег Кутушев – эксперт в области профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей.

Состав жидкостей в вейпах и кальянах никем не регламентируется, а значит, нельзя утверждать, что они полностью безвредны, — сообщает Кутушев.

— Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний, — также прокомментировал врач.

Эксперт привел статистику, по которой 8 из 10 вейперов через полтора года парения переходят на курение обычных изделий из табака. Медик отметил, что не может быть безвредным для здоровья организма вдыхание табачного дыма, в котором содержатся 7 тыс. токсических веществ и около 50 канцерогенов, не считая мутагенов.

Известно, что уже 31 мая Совет Федерации предложит запретить курение кальянов в общепите.

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