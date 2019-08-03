СК возбудил дело об отмывании денег против ФБК

Сотрудники ФБК якобы получали деньги от третьих лиц с января 2016 до декабря 2018 года. Фото: pixabay.com

Сотрудники ФБК якобы получали деньги от третьих лиц с января 2016 до декабря 2018 года. Фото: pixabay.com

Следователи считают, что активисты легализовали около 1 млрд преступных денег.

Против “Фонда борьбы с коррупцией” возбудили уголовное дело. Следственный комитет считает, что НКО могла заниматься отмыванием денег.

Речь идет о легализации около 1 млрд рублей, полученных незаконным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко 3 августа. По статье о легализации средств можно получить до 7 лет тюрьмы.

Следственный комитет имеет информацию от МВД, что сотрудники ФБК получали деньги от третьих лиц с января 2016 до декабря 2018 года. Для “отмывания” злоумышленники внесли ту же сумму на счета, затем перевели ее ФБК. Личности участников преступления устанавливаются.

“Фонд борьбы с коррупцией” появился в 2011 году по инициативе оппозиционного политика Алексея Навального. По данным в сети, в 2017 году в нем работало около 40 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что к директору ФБК Жданову пришли с обысками.