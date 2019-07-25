К директору ФБК Жданову пришли силовики с обысками

У Дмитрия хотят найти доказательства, что он организатор предстоящего митинга. Фото: pixabay.com

У Дмитрия хотят найти доказательства, что он организатор предстоящего митинга. Фото: pixabay.com

О проводимом обыске у директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова сообщила в твиттере пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

В вечернее время, днем ранее, силовики обыскали квартиру Дмитрия Гудкова, лидера незарегистрированной «Партии перемен». Со слов отца обыскиваемого, это произошло из-за предстоящего митинга у мэрии Москвы, который состоится 27 июля. Также отец отметил, что у Дмитрия хотят найти доказательства, что он организатор предстоящего митинга.

Ранее Навальный был приговорен к 30 суткам ареста. Симоновский суд Москвы назначил наказание за агитацию к несанкционированной акции протеста, в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы, сообщает «РБК».

Навального задержали во время утренней пробежки 24 июля сотрудники ОМОН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что о задержании мужчины в Петербурге, который незаконно регистрировал мигрантов.