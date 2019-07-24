В Петербурге задержали мужчину за незаконную регистрацию 337 мигрантов

В Петербурге задержали мужчину за незаконную регистрацию 337 мигрантов
Фото: Pixabay

Суд Петербурга задержал организатора незаконной регистрации более 300 иностранцев.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу Ялчина Антесова до 16 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что злоумышленник совместно с другими лицами незаконно ставил на фиктивный учет 337 мигрантов в первой половине 2018 года. Версия следствия гласит, что Антесов регистрировал иностранных граждан в жилых помещениях, которые были предоставлены организациями ООО «Платинум», ООО «Стройсервис», ООО «Топаз», ООО «Ремида» и другими, по фиктивному продлению срока временного пребывания в стране.

Таким образом злоумышленники оформили 337 граждан Таджикистана и Узбекистана.

Антесову предъявлено обвинение. Он признал свою вину лишь частично.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ФСБ задержало беглеца на границе с Финляндией. Нарушитель пытался незаконно пересечь границы Российской Федерации по направлению Финляндской Республики.

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