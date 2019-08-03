Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась

Девушка 20-ти лет заплатит штраф в размере до 500 рублей.

Полиция Петербурга нашла 20-летнюю мать, которая ушла из дома, оставив двух детей на попечение матери и мужа. Составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Девушку нашли у одного из домов на улице Марата при патрулировании улиц, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 августа. Девушка не уезжала из Петербурга и ночевала в хостелах. На вопрос, почему она ушла из дома, молодая мать ответила, что не хочет воспитывать детей.

По статье 5.35 КоАП нарушителям полагается назначать штраф в размере от 100 до 500 рублей. При этом полиция Санкт-Петербурга передаст материалы в органы опеки — за семьей будут наблюдать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мать девушки сообщила о ее исчезновении.