На Героев горит «Евро Кебаб»

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 3 августа. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди уверяют, что сгорело заведение «Евро Кебаб», расположившееся на первом этаже ЖК «Ленинский парк». На видеозаписи, которую выложили в сеть, видно, что все помещение внутри охвачено огнем – из окон клубится дым. Что стало причиной инцидента – не уточняется. На место уже выехали спасатели, которым предстоит ликвидировать пожар. Петербуржцы не сообщают о пострадавших.

В комментариях люди вспомнили, что «Евро Кебаб» в последнее время слишком часто становится причиной для инфоповодов. То в шаверме находили сальмонеллез, то теперь их заведение горит.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Профессора Попова горит квартира, спасатели пробираются через окно. Пожарным приходится рисковать собственной жизнью, чтобы спасать чужие.