Боярский объяснил, откуда в Петербурге столько «психов»

Актер сомневается в психическом здоровье аналитиков Минздрава.

Михаил Боярский оценил рейтинг регионов по числу психически нездоровых людей, который опубликовал Минздрав. Актер заявил радиостанции “Говорит Москва” 3 августа, что составлять такие списки бесполезно.

Боярский уверен: без “психов” нет искусства. Поскольку Петербург считается культурной столицей России, то результаты рейтинга Минздрава не должны удивлять. Актер призвал дать пациентам лекарств вместо составления списков. Интерес Минздрава к числу психически нездоровых людей в разных регионах Боярский назвал сам по себе нездоровым.

По данным Минздрава, в 2018 году в Петербурге встали на учет 4,7 тысяч пациентов с психическими расстройствами — Северная столица стала лидером рейтинга, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. На втором месте оказалась Москва, а на третьем — Татарстан. Наиболее “здраво” люди мыслят на Чукотке, в НАО и Магадане.