Первый тайм матча «Зенит»-«Краснодар» завершился ничьей

Счет остается 0:0, несмотря на то, что футболисты настроены забивать голы.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Встреча двух команд проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. За плечами – первый тайм, но гол не удалось забить ни одной из команд, несмотря даже на дополнительное время. На 23-й минуте мяч чудом не залетел в ворота «Краснодара» – вратарь вовремя отреагировал.

На трибунах нет ни одного свободного места – все билеты на матч были распроданы. Где-то среди болельщиков сидит музыкант Тилль Линдеманн, которого пригласил гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев. Еще день назад Rammstein выступал на стадион.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малком попал на скамейку запасных матча “Зенит” — “Краснодар”. Кроме этого, Семак может выпустить на поле Далера Кузяева, который вернулся к тренировкам с основной группой после травмы. “Зенит” лидирует в таблице РПЛ с тремя победами после трех игр.