ОМОН применили дубинки после матча «Зенита» и «Краснодара»

По предварительным данным, досталось больше всего болельщикам «сине-бело-голубых».

Об этом стало известно 3 августа. Все случилось сразу после игры между «Зенитом» и «Краснодаром» на «Газпром Арене». Сотрудники ОМОН применили силу против болельщиков – некоторым из них досталось резиновыми дубинками по разным частям тела. Таким образом сотрудники правоохранительных органов пытались успокоить буйных фанатов. В драке приняли участие несколько человек, остальные снимали происходящее на видео – они после были опубликованы в Twitter.

Пока что никаких официальных данных не поступало. Что на самом деле стало причиной конфликта – не удалось выяснить.

Напоминаем, что недавно на видео попал момент, где ОМОН избивает болельщиков «Спартака». Судя по ролику, люди не вели себя агрессивно, но все равно пострадали от дубинок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что встреча «Зенита» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:1.