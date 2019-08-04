Ученые нашли способ обезоружить раковые клетки

Ученые нашли способ обезоружить раковые клетки
Новое открытие позволяет сделать раковые клетки видимыми для иммунитета. Фото: pixabay.com

Американские ученые совершили открытие, которое может стать прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ученые Стэндфордского университета открыли сигнал, посылая который, раковые клетки избегают уничтожения иммунными силами огранизма, пишут «Новости Америки». Исследователи нашли на поверхности раковых клеток белок, приказывающий иммунитету не трогать опухоль. В нормальных условиях этот же протеин защищает от уничтожения здоровые клетки, и раковые клетки научились использовать его, мимикрируя под здоровые. Белок был назван CD24. При экспериментах на мышах блокировка этого протеина позволяла макрофагам атаковать злокачественные клетки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елена Малышева рассказала о своей победе над раком

борьба с раком медицина онкология открытие США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые нашли способ обезоружить раковые клетки
Полицейские нашли похитителей телевизора в Мурино
Воскресенье в Петербурге будет прохладным
Завтра для арендаторов откроются четыре филиала КИО
Связисты ЗВО победили в конкурсе «Уверенный прием»
Двое погибли в ДТП на улице Матроса Железняка
Глава МИД Украины ожидает бегства половины населения за рубеж
«Охотник» впервые поднялся в воздух