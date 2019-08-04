Ученые нашли способ обезоружить раковые клетки

Американские ученые совершили открытие, которое может стать прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ученые Стэндфордского университета открыли сигнал, посылая который, раковые клетки избегают уничтожения иммунными силами огранизма, пишут «Новости Америки». Исследователи нашли на поверхности раковых клеток белок, приказывающий иммунитету не трогать опухоль. В нормальных условиях этот же протеин защищает от уничтожения здоровые клетки, и раковые клетки научились использовать его, мимикрируя под здоровые. Белок был назван CD24. При экспериментах на мышах блокировка этого протеина позволяла макрофагам атаковать злокачественные клетки.

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