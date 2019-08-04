В Петергофе хоронят боксера Максима Дадашева

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым, который умер 23 июля в США после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

В морг Николаевской больницы в Петергофе в воскресенье проститься с Дадашевым пришли около 200 человек. Боксера похоронят на Петергофском кладбище в соответствии с мусульманскими обычаями.

На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, 13 из которых закончились для него победой, а последнее стало роковым. Отборочный поединок на титул чемпиона мира по версии IBF 20 июля в американском городе Оксон-Хилле между Дадашевым и Матиасом был остановлен после 11-го раунда, когда россиянин почувствовал себя плохо и по пути в раздевалку потерял сознание. Он был доставлен в больницу, где боксеру диагностировали отек мозга и удалили из черепа гематому. Однако это не помогло, и 23 июля Дадашев скончался. У боксера остались жена и сын.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Федерация бокса намерена организовать турнир памяти Дадашева