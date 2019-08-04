На конкурсе «Рембат-2019» от тепла двигателя пожарили яичницу

На конкурсе «Рембат-2019» от тепла двигателя пожарили яичницу
Завтрак удивил участников из других стран. Фото: Pixabay

Участники конкурса ремонтных бригад «Рембат-2019», который проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019», из России приготовили яичницу необычным способом.

Для того, чтобы приготовить себе завтрак, российские участники задействовали тепло двигателя танка Т-80. На нём они сварили кофе в турке и пожарили яичницу, сообщили Gazeta.SPb в Министерстве обороны России.

Военнослужащие из Омского автобронетанкового инженерного института при помощи тепла от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80 и специальных устройств удивили участников конкурса сытным завтраком.

Соревнования продлятся с 4 по 10 августа и будут разделены на четыре этапа. В рамках конкурса посоревнуются представители из России, Иордании, Конго, Лаоса, Венесуэлы и других стран.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Союзмультфильм» позвал на работу автора мемов по «Игре престолов».

АрМИ-2019 Рембат яичница
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