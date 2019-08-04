«Союзмультфильм» позвал на работу автора мемов по «Игре престолов»

Заяц и Волк из "Ну, погоди!" превратились в Арью Старк и Сандора Клигана, Малыш и Карлсон - в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера. Фото: скриншот vk.com

Заяц и Волк из "Ну, погоди!" превратились в Арью Старк и Сандора Клигана, Малыш и Карлсон - в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера. Фото: скриншот vk.com

Студия «Союзмультфильм» готова взять на работу художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова. Художник прославился в соцсетях серией рисунков, где советские мультперсонажи предстали в образах действующих лиц сериала «Игра престолов».

Студия предложила ему работу в Москве на должности специалиста по продвижению. Он может выйти на работу в сентябре, заявила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Ранее Слащева назвала рисунки Уляшова талантливыми и остроумными и сообщила, что он будет приглашен на студию для обсуждения возможности сотрудничества.

Прокопий Уляшов превратил Зайца и Волка из «Ну, погоди!» в Арью Старк и Сандора Клигана, Малыша и Карлсона — в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера, Винни Пух стал Сэмвеллом Тарли, Пятачок — Джоном Сноу, Чебурашка — Дейенерис Таргариен, а крокодил Гена — драконом. На роли Кейтелин и Эддарда Старков художник выбрал родителей Дяди Федора из Простоквашино, а Трубадур и Принцесса из «Бременских музыкантов» стали Серсеей и Джейме Ланнистерами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сценарий финала «Игры престолов» попал в Сеть