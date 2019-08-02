Сценарий финала «Игры престолов» попал в Сеть

Сценарий заключительной серии популярного сериала «Игра престолов» выложили в публичный доступ.

На сайте кинопремии «Эмми» появился сценарий финальной серии восьмого сезона. Теперь у истинных фанатов «Игры престолов» появилась возможность более детально ознакомиться с сюжетом, обратить внимание на ускользающие подробности и тонкости серии.

К примеру, в текстовом варианте серии есть детальное описание сцены гибели Дейнерис Таргаиен. Однако по мнению некоторых фанатов, в сценарии есть моменты, которые вообще не несут за собой никакого смысла. Например, сцена с Дрогоном, которые дотла сжигает Железный трон, но не убивает Джона Сноу.

Несмотря на недовольства и замечания фанатов, шоураннеров сериала Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса номинировали на лучший «Сценарий для драматического сериала» в рамках премии «Эмми».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге покажут 130 фильмов.