Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости

Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.

Как пишет издание NME, певица попросила у поклонников ничего не рассказывать об услышанном и не цитировать её. Однако одна из фанаток все-таки поделилась, что пластинка оправдывает своё название. Девушка заметила, что некоторые композиции задели её до слез, а также в альбоме много откровений и хардкора.

Тейлор Свифт выпустит альбом «Lover» уже через пару недель, 23 августа. Некоторым фанатам удалось в эксклюзивном порядке ознакомиться с пластинкой. Посетившие её дом поклонники делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

Певица угощала гостей печеньем, сфотографировалась со всеми.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Союзмультфильм» позвал на работу автора мемов по «Игре престолов».