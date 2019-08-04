На Просвещения случилось ДТП с участием машины ГИБДД

В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня вечером, 4 августа. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на проспекте Просвещения дорогу не смогли поделить двое – легковушка и машина ГИБДД. Петербуржцы уверены, что виноват автомобилист, который по неосторожности въехал в другого участника движения. Есть мнение, что водитель не соблюдал скоростной режим и не успел вовремя притормозить.

В этой аварии есть только один положительный момент – участникам ДТП не пришлось долго ждать сотрудников ДПС, потому что они уже были на месте.

«Чёрный день для ДПС, одну угнали, другую разбили…»,

— пишет один из пользователей.

Действительно, сегодня мы также рассказывали о мужчине, который угнал машину ГИБДД. Его уже задержали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что двое погибли в ДТП на улице Матроса Железняка. Автомобиль Skoda Rapid налетел на дерево, после чего загорелся.