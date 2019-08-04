Двое погибли в ДТП на улице Матроса Железняка

Водитель и его 28-летняя пассажирка погибли в ДТП на ул. Матроса Железняка, еще один человек в больнице. Автомобиль Skoda Rapid налетел на дерево, после чего загорелся.

Смертельное ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в Приморском районе, возле дома №57 по ул. Матроса Железняка, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме двоих погибших в машине был еще один пассажир, которого в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Установлена пока только личность погибшей пассажирки, известно, что женщина родилась в 1991 году. Имена погибшего водителя и увезенного в больницу пострадавшего гражданина пока не выяснены.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти после ДТП госпитализировали мотоциклиста