В Ленобласти после ДТП госпитализировали мотоциклиста

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня днем, 3 августа, в Ленинградской области в Волосово. Обо всем сообщают в отделе УГИБДД по Санкт-Петербургу и региону. Авария произошла примерно в половину пятого вечера. Участниками инцидента стали автомобиль «Инфинити» и мотоцикл. Как именно случилось столкновение, не уточняется. Известно лишь, что после аварии на место прибыли медики, которые увезли в больницу байкера. У него диагностировали травмы серьезной степени.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Им предстоит понять, что стало причиной ДТП и кто виноват.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что три человека погибли в столкновении Skoda и “КАМАЗ” в Ленинградской области. За рулем легковой машины находился молодой человек 1992 г. р. В Skoda сидели и два пассажира: 18-летние девушка и молодой человек.