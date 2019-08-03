Три человека погибли в столкновении Skoda и “КАМАЗ” в Ленобласти

Три человека погибли в столкновении Skoda и “КАМАЗ” в Ленобласти
“КАМАЗ” пытался уйти от столкновения, но сам выехал на встречную полосу. Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

Легковая машина вышла на “встречку” утром в субботу под Бокситогорском.

Жертвами утреннего ДТП в Ленобласти стали три человека. Автомобиль Skoda вышел на “встречку” и врезался в “КАМАЗ”.

Авария произошла в 5 часов утра субботы на трассе “Вологда — Тихвин — трасса “Кола” под Бокситогорском, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 августа .

За рулем легковой машины находился молодой человек 1992 г. р. В Skoda сидели и два пассажира: 18-летние девушка и молодой человек. Все трое погибли на месте ДТП.

“КАМАЗ” пытался уйти от столкновения, но сам выехал на встречную полосу — уже со смятой легковой машиной на бампере. От Skoda мало что осталось — грузовик смял автомобиль об отбойник.

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