Netflix снимет игровой сериал на основе мультфильма Винкс

Netflix снимет игровой сериал на основе мультфильма Винкс
Сериал будет называться "Судьба: Сага "Клуба Винкс". Фото: Pixabay

Работа над новым игровым сериалом от Netflix по мотивам итальянского мультфильма «Клуб Винкс» 2004 года выхода уже началась.

Об этом сообщает издание begeek.fr. Стало известно, что Netflix активно работает над новым сериалом под названием «Судьба: Сага «Клуб Винкс». Съемки проходят в Ирландии.

Известно, что заказано три сезона по 10 эпизодов. Каждая серия будет длиться около 50 минут. Выйти новый сериал должен уже в следующем году, пишет РИА Новости.

Оригинальный сюжет появился на экранах в 2004 году. Мультфильм быстро набрал популярность. «Клуб Винкс» транслировался более чем в 150 странах мира. В 2016 году Netflix выпустил два спин-офф на основе главного сериала.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Союзмультфильм» позвал на работу автора популярных мемов по «Игре престолов».

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