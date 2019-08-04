В Невском районе в аварии пострадал очередной байкер

О состоянии мужчины ничего не сообщается.

Все случилось сегодня вечером, 4 августа, в Невском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди также поделились видеозаписью с места происшествия. Они уверяют, что дорогу не смогли поделить автомобилист и мотоциклист. Пока непонятно, как именно все случилось, но петербуржцы уточняют, что байкер был сбит на кольце «Нева» в сторону Мурманска. Мужчина, скорее всего, получил травмы, но насколько серьезные – остается только догадываться.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Им предстоит понять, что и как случилось на самом деле.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Гатчинском районе в массовом ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, автомобиль «Даф» въехал в «Шевролет», что спровоцировало массовую аварию – они зацепили еще пять транспортных средств.