В Гатчинском районе в массовом ДТП пострадали три человека

Участниками аварии стали около семи автомобилей.

Все случилось сегодня вечером, 4 августа, в Гатчинском районе на 81 километре автодороги «Санкт-Петербург – Псков». Обо всем сообщили в УГИБДД по городу и Ленинградской области. По предварительным данным, автомобиль «Даф» въехал в «Шевролет», что спровоцировало массовую аварию – они зацепили еще пять транспортных средств. В результате пострадали три человека – две женщины и 13-летний мальчик из «Лады». На место уже приезжали медики, которые госпитализировали их в Гатчинскую ЦРБ.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Пока непонятно, как именно все произошло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на проспект Просвещения случилось ДТП с участием машины ГИБДД. Петербуржцы уверены, что виноват автомобилист, который по неосторожности въехал в другого участника движения. Есть мнение, что водитель не соблюдал скоростной режим и не успел вовремя притормозить.