Зацепер стал причиной пожара в «Сапсане», следовавшего из Петербурга

Зацепер стал причиной пожара в &#171;Сапсане&#187;, следовавшего из Петербурга
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина хотел прокатиться на поезде и не заплатить за проезд, а в итоге погиб.

Об этом стало известно 4 августа. Обо всем сообщает пресс-служба ОЖД. Все случилось с поездом «Сапсан», который ехал в Москву из Санкт-Петербурга. Там произошло возгорание, так что составу пришлось остановиться в Твери.

По предварительным данным, причиной пожара стал зацепер, путешествующий на крыше «Сапсана». Из-за него произошло короткое замыкание, повлекшее трагедию. В результате мужчина погиб, а поезд пришлось тушить. «Сапсан» опоздал почти на час.

Личность погибшего не раскрывается. Пострадал ли кто-нибудь из-за пожара – также неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на конкурсе «Рембат-2019» от тепла двигателя пожарили яичницу. Военнослужащие из Омского автобронетанкового инженерного института при помощи тепла от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80 и специальных устройств удивили участников конкурса сытным завтраком.

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