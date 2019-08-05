В кафе на Авиаконструкторов стрелялись неизвестные

После нескольких выстрелов оба участника конфликта скрылись с места происшествия.

В воскресенье, 4 августа, сотрудникам полиции Приморского района стало известно о стрельбе у дома 47 по проспекту Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге. Полицеские отправились на место происшествия.

Оказалось, что около 20:40 в кафе, которое находится в доме 32 по проспекту Авиаконструкторов, неизвестный гражданин произвел несколько выстрелов из предмета, напоминающего пистолет. Стрелял мужчина в сторону другого неизвестного, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам правоохранительных органов проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются личности и обстоятельства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленобласти хвастался обрезом перед другом и прострелил себе ногу.