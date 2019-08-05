В Петербурге у сотрудника магазина украли на работе телефон

В минувшую субботу, 3 августа, в отделение полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга обратился 29-летний мужчина.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что является сотрудником магазина и, пребывая на рабочем месте, он обнаружил пропажу своего мобильного телефона.

Общая сумма ущерба составила 6,5 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего безработного мужчину, который в совершении преступления изобличен. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленинградской области хвастался обрезом перед другом и прострелил себе ногу.