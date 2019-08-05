Петербургская компания погасила долг по зарплате в 600 тысяч рублей

Петербургская компания погасила долг по зарплате в 600 тысяч рублей
Задолженность погашена. Фото: Pixabay

Прокуратура Калининского района в связи с обращениями горожан проверила деятельность компании ООО «Абакус Инжиниринг».

Выяснилось, что организация имеет задолженность по заработной плате перед 4 сотрудниками в размере более 600 тысяч рублей по состоянию на август прошлого года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В адрес генерального директора внесено представление, которое было удовлетворено. В суд направлены заявления в защиту трудовых прав работников, которые также удовлетворены.

Материалы дела направлены в следственный орган для принятия решения о возбуждений уголовного дела, так как доказано, что компания имела финансовую возможность выплатить зарплату. Уголовное дело было возбуждено и передано в мировой суд.

Задолженность перед сотрудниками погашена в полном объеме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге у сотрудника магазина украли на работе телефон.

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