Мигрант из Узбекистана изнасиловал 13-летнего сына своей землячки в Петербурге

Сотрудники отеделния полиции Фрунзенского района в Санкт-Петербурге задеражили подозреваемого 1989 года рождения.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась уроженка среднеазиатской республики с информацией о том, что в воскресенье, 4 августа, в одной из квартир дома 64 по улице Боровой над её 13-летним сыном надругался знакомый ей безработный гражданин Узбекистана 1989 года рождения, сообщил Gazeta.SPb источник в правоохранительных органах.

По словам матери потерпевшего, преступник проник в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера с её сыном 2006 года рождения.

На место вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали подозреваемого. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские обнаружили 40 пакетиков наркотика в автомобиле петербуржца.