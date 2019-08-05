Мужчина попытался сдать в ГИБДД поддельную медсправку в Петербурге

Мужчина попытался сдать в ГИБДД поддельную медсправку в Петербурге
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

При замене водительского удостоверения 60-летний уроженец Белгородской области, проживающий в Санкт-Петербурге, сдал поддельную медицинскую справку.

Инцидент произошел 1 августа в МРЭО ГИБДД №17 в Калининском района Северной столицы. Гражданин обратился с заявлением о замене водительского удостоверения и предостаивл необходимые документы.

Однако инспекторы ГИБДД заметили на медсправке признаки подделки: на документе не было свечения в ультрафиолетовых лучах и не был виден микрошрифт, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленобласти хвастался обрезом перед другом и прострелил себе ногу.

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