Девушка-пилот погасила долги на 1 млн рублей, чтобы покинуть Россию

В отношении 25-летней девушки было заведено 127 исполнительных производств, среди которых более 100 — это взыскания штрафов ГИБДД.

Большинство штрафов выдано жительнице Пушкина за превышение скорости и неправильную парковку автомобиля. Отмечается, что нарушала гражданка в разных регионах России. Общая сумма долга составляла уже около 996 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Санкт-Петербургу.

На требования о погашении долгов она не реагировала, в связи с чем в отношении женщин было применено ограничение на выезд за пределы России.

Оказалось, что гражданка является вторым пилотом одной авиакомпании и как раз отправлялась в свой первый рейс за границу. Когда ей не дали покинуть пограничный пост, она сразу погасила всю задолженность в полном объеме и внесла сумму исполнительного сбора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина попытался сдать в ГИБДД поддельную медсправку в Петербурге.