Рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе могут запустить в сентябре

Рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе могут запустить в сентябре
Работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года. Фото: pixabay

Окончательно движение будет открыто ближе к концу года.

О запуске рабочего движения по развязке ЗСД с Новым шоссе рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов после завершения заседания правительства в Смольном.

«В ближайшее время мы планируем завершить строительство развязки Белоостров с примыканием к Новому шоссе. Я надеюсь в сентябре запустить там рабочее движение. Окончательно движение откроем к концу года, в ноябре», — заявил Баталов.

Работы по строительству развязки ЗСД с Новым шоссе в районе Белоострова выполняет АО «ПО «Возрождение»». Строительство развязки ведется за счет городского бюджета. Стоимость работ составила 807 миллионов рублей. Работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года.

Также планируется строительство развязки ЗСД с Шуваловским проспектом и Шкиперским протоком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Муринскую дорогу на развязке КАД полностью закроют. Объезд организуют через развязку КАД Петербурга с Пискаревским.

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Рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе могут запустить в сентябре
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