В прокат может выйти фильм, снятый на смартфон

Режиссер добавил, что он готов снова снимать кино на мобильный телефон. Фото: pixabay

Режиссер добавил, что он готов снова снимать кино на мобильный телефон. Фото: pixabay

Фильм режиссера Бориса Гуца «Смерть ей к лицу», снятый на смартфон, может выйти в широкий прокат.

Об этом заявил продюсер фильма Максим Муссель, его слова приводит ТАСС. Он не исключает возможность выхода фильма в прокат, особенно после успеха у зрителей на кинофестивале «Окно в Европу», прошедшем в Выборге. «Можно сказать, что в большей степени мы делаем ставку на онлайн-платформы. Хотя я могу сказать, что я был очень приятно удивлен — в хорошем смысле слова — вчерашней реакцией зрителей», — рассказал Муссель.

Режиссер картины «Смерть ей к лицу» Борис Гуц, рассказал, что «мобильное кино дает свободу и невероятную скорость».

«Ошибочно считать, что это как-то дискомфортно — на самом деле, когда снимаешь, и у тебя на площадке не 45 человек, а 5-10 человек, режиссеру это [лучше]», — отметил он.

Также режиссер добавил, что он готов снова снимать кино на мобильный телефон — сейчас у него готовы два сценария, один из которых будет сниматься точно не на смартфон, а над вторым еще думают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге покажут 130 фильмов.